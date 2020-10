Em meio a pandemia show em praça aglomera milhares de pessoas no Pará, veja o vídeo

A cantora postou em suas rwdes sociais sobre o show do final de semana. Em seguida repercutiu causou espanto e indignação : Muitos se perguntaram ” e aí acabou o Covid” ao ver o vídeo de um show da cantora sertaneja Mariana Fagundes reuniu milhares de pessoas em uma praça na cidade de Tailândia, no Pará, na noite de sábado (17).

Show durou quase 6 horas com multidão aglomerada

“Lancei essa música e nem pude fazer meus shows cantando ela. Mas hoje eu voltei pro palco e foi assim!”, escreveu a artista em publicação no Instagram, em vídeo que mostra a multidão aglomerada.

Ainda no Instagram, Mariana Fagundes disse que foram “quase seis horas de show”.

O espetáculo foi contratado por um sindicato rural da cidade, que promove, anualmente, a Exposição Agropecuária de Tailândia (Expotai), com diversas apresentações culturais em Tailândia.

Esta é a 17ª edição do evento, que foi encerrado neste domingo com apresentação do cantor Felipe Nunes.

A apresentação não foi custeada com dinheiro público, mas teve apoio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade.

“Os comícios estão permitidos, as praias estão lotadas, daí fazemos um show, dentro de todas as legalidades e gera uma polêmica. Mas estamos felizes em voltar, graças a Deus!”, disse.

Coronavírus

No município, que tem cerca de 109 mil habitantes, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), havia 2.439 casos confirmados de Covid-19 e 44 mortes causadas pela doença até a noite da última sexta-feira (16), segundo boletim divulgado pela prefeitura. Eventos estão permitidos.

Conforme última atualizado do Ministério da Saúde, divulgada neste domingo, o Pará é a sexta unidade da Federação mais afetada pela pandemia no Brasil. São 241.242 casos confirmados da doença e 6.677 mortes por coronavírus no Estado.

Com informações O tempo