Incêndio florestal de grandes proporções é registrado em SC

Segundo o Corpo de Bombeiros, chamas atingiram nove de um total de 16 hectares.

Um incêndio florestal de grandes proporções foi registrado entre as linhas São Donato e Aparecida, no interior de Saltinho, no Oeste de Santa Catarina. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fato aconteceu por volta das 16h18, desta sexta-feira (30).

Conforme os bombeiros, as chamas atingiram parte de um reflorestamento de eucaliptos e lavoura de trigo e aveia. A guarnição utilizou a técnica de combate direto, onde utilizaram sopradores, bombas costais e abafadores. O incêndio foi controlado em aproximadamente 03h30.

Segundo os bombeiros, o fogo atingiu cerca de nove de um total de 16 hectares. O Corpo de Bombeiros informou que relatos colhidos no local indicam que o incêndio teve origem de ação humana direta. O fogo seria utilizado para a limpeza de terreno, mas as chamas saíram de controle e atingiram o reflorestamento e posteriormente a lavoura.

