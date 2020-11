Grávida de 9 meses e bebê morrem após marido embriagado capotar carro

Lamentável! Uma grávida 27 anos morreu na madrugada de hoje após sofrer um capotamento na PR-272, em Faxinal, a 329 quilômetros de Curitiba. A gestação estava no nono mês, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), com 37 semanas. O bebê também não resistiu. O motorista do carro, de 30 anos, está preso por embriaguez ao volante.

O condutor foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Faxinal. O UOL apurou na unidade que o homem seria marido da grávida. Ele ainda será ouvido pelo escrivão plantonista e depois passará por audiência de custódia. Nenhum advogado foi constituído na defesa.

Os envolvidos seriam moradores de Faxinal e retornavam de Mauá da Serra. O trecho entre as duas cidades tem apenas 22 quilômetros. O acidente teria acontecido após o motorista perder o controle do carro durante uma curva, saindo para a margem da rodovia no quilômetro 126 da PR-272.

Acionada a PRE, constatou a embriaguez ao volante do motorista ao submetê-lo ao teste de etilômetro. Ele atestou 0,33 miligramas por litro de ar expelido.

A mulher morreu no local do capotamento. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) a levou para o Hospital Municipal de Faxinal para tentar salvar o bebê, mas ele também acabou morrendo.

Com informações UOL