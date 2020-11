Grave acidente na BR 282 entre Lages e o Cerrito

Nesta quarta-feira, 11, a guarnição de operações aéreas do Águia 04 e equipe médica do SAMU realizaram o atendimento médico primário em um acidente veicular que acabou resultando em um óbito e outras duas vítimas em estado grave, na BR282 município de São José do Cerrito.

Uma das vítimas que apresentava trauma abdominal foi estabilizada pela equipe médica do SAMU e conduzida pelo Águia 04 até o centro de referência em Lages.

Devido ao quadro clínico do paciente, o deslocamento rápido, seguro e eficiente com o emprego da aeronave e equipe médica mostrou-se o mais viável sendo que com médico(a) e enfermeiro(a) a bordo, medicamentos e equipamentos especiais, podemos levar até a cena do acidente uma espécie de “UTI aérea” para o tratamento mais efetivo de quem mais precisa.

Fonte e fotos: Assessoria Águia 04 e Lages Diário