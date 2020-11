Em caso raro, mãe dá à luz trigêmeos idênticos em Santa Catarina

Ela diz ter ficado ‘em choque’ ao saber que eram três filhos. Caso da família moradora do Vale do Itajaí ocorre duas vezes a cada um milhão de nascimentos, segundo hospital.

Uma mulher deu à luz trigêmeos idênticos em Blumenau, no Vale do Itajaí. O casal de Rodeio, na mesma região catarinense, levou um susto na primeira ultrassom, quando ouviu três corações batendo.

O parto ocorreu no dia 29 de outubro e foi divulgado nesta quarta-feira (11) pelo hospital.

Tenho parentes com gêmeos, mas nunca pensei em ter gêmeos. Na verdade foi um susto, uma surpresa grande de saber que são três. Fiquei tão em choque que nem sei o que dizer”, diz Taiza Priscila Kruger, mãe de Thomas, Gael e Davi.

Ela, que tem 29 anos, e o marido, Itamar Antunes, são fizeram nenhum tratamento e são pais de primeira viagem.

Segundo a equipe do Hospital Santo Antônio, onde ocorreu o parto, caso de trigêmeos idênticos ocorre uma vez a cada 50 milhões de nascimentos e a probabilidade de uma gravidez natural gerar trigêmeos é de duas a cada um milhão de nascimentos.

“Por se tratar de uma gestação trigemelar, é bem menos frequente porque é mais comum de gêmeos, então precisa de uma dupla divisão do embrião ou mesmo que um embrião se divida e tenha mais uma gestação, para então formar três embriões”, detalhou a obstetra Andréia Sayaka.

Nem mesmo quem tem mais de 30 anos de experiência tinha visto casos como esse. “Já vi trigêmeos, mas idênticos não tinha visto ainda”, diz o médico neonatologista Egídio Negri.

Como a gestação era de risco, Taiza ficou internada a partir do 30ª semana de gestação. Os três irmãos dividiram a mesma placenta por quase oito meses, nascendo no final do sétimo mês de gestação.

A cesárea ocorreu de forma tranquila, segundo o hospital. Davi nasceu 12h12, Gael, às 12h14 e Thomas nasceu às 12h15. O pai escolheu o nome de um dos meninos; a mãe, de outro e o terceiro teve o nome escolhido pelos dois.

Mãe e filhos passam bem, mas devem ficar no hospital por mais duas semanas. Os irmãos estão na unidade de terapia (UTI) neonatal.

Com informações G1