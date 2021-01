Papa Francisco e Bento 16 recebem vacina

Num gesto importante para a campanha pela imunização contra a covid-19, os dois papas que vivem no Vaticano foram vacinados nesta quinta-feira. Tanto o papa Francisco como o papa Emérito Bento 16 receberam suas primeiras doses, na Santa Sé.

“Posso confirmar que como parte do programa de vacinação do Estado da Cidade do Vaticano, a partir de hoje, a primeira dose da vacina Covid-19 foi administrada ao Papa Francisco e ao Papa Emérito”, disse Matteo Bruni, diretor de imprensa da Santa Sé.

Francisco, nos últimos dias, tem feito uma pressão política para que governos de países ricos não sejam os únicos a ter acesso à vacina. Nas entidades internacionais, ele instruiu seus diplomatas e representantes a defender o compartilhamento de doses de forma equitável pelo mundo.

Ao se posicionar dessa forma, o Vaticano ainda se encontrou em um campo oposto aos países europeus que, nas negociações internacionais, indicaram que são contrários à ideia de abrir mão das patentes da vacina.

No caso de sua campanha de vacinação, o Vaticano foi obrigado a comprar um refrigerador para as doses da vacina da Pfizer/BioNTech.

O site oficial do Vatican News ainda informou que o médico pessoal do papa, Fabrizio Soccorsi, havia morrido de complicações da COVID-19. Ele tinha 78 anos e estava internado para um tratamento contra um câncer.

Fonte Uol