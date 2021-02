Fatalidade: Idosa morre atropelada pelo carro da filha após ser vacinada

Acidente aconteceu quando a família parou para tirar fotos em um campo de girassóis, logo depois de deixar o posto de saúde

Uma idosa de 94 que havia acabado de se vacinar contra a covid-19 morreu ao ser atingida pelo carro da filha, em Conceição da Aparecida, a 373 km de Belo Horizonte. O acidente ocorreu nesta segunda-feira (15). O corpo de Edna Batista da Cruz foi enterrado na manhã desta terça-feira (16), no Cemitério Municipal da cidade.

Segundo a Secretaria de Saúde do município, a idosa foi ao posto de saúde pela manhã, acompanhada pelas duas filhas e um neto. Após receber a dose do imunizante, eles pararam em uma rua íngreme, em frente à um loteamento novo, no bairro Bela Vista, para tirarem fotos em uma plantação de girassóis.

Segundo a Polícia Militar, a filha de 61 anos que dirigia o carro havia puxado o freio de mão, mas o equipamento não teria sido acionado totalmente. Os três passageiros desceram do veículo e, no momento em que a idosa passava em frente ao carro, ele desceu e a atingiu.

As filhas levaram a mãe para o Hospital Municipal João Amélio Freire, mas a vítima não resistiu. A motorista e a irmã ficaram muito abaladas e precisaram de atendimento médico. A condutora é habilitada e a documentação do carro está regularizada.

A vacinação para pessoas acima de 90 anos em Conceição da Aparecida começou na última quinta-feira (11). No município, 54 pessoas foram vacinadas.

Com informações R7