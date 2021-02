Aos 71 anos, mãe de Ronaldinho Gaúcho morre de Covid-19

Morreu no sábado (20), aos 71 anos, dona Miguelina Elói Assis dos Santos, mãe do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. Ela estava internada desde dezembro de 2020 no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, após testar positivo para a Covid-19.

No fim do ano passado, Ronaldinho divulgou por meio de suas redes sociais a internação de dona Miguelina. “Queridos amigos, minha mãe está com Covid-19 e estamos na luta para que ela se recupere logo.”

Segundo o UOL, uma pessoa próxima da família contou que dona Miguelina chegou a ter uma breve evolução, mas que seu quadro piorou nos últimos dias em razão de uma infecção.

Com informações Uol