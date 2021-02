2ª Jornada Técnica Virtual de Apicultura e Meliponicultura de SC terá primeira etapa de 23 a 25 de fevereiro

De 23 a 25 de fevereiro, a cadeia apícola e da meliponicultura terá a oportunidade de aprimorar conhecimentos no manejo de sua produção durante a primeira etapa da 2ª Jornada Técnica Virtual de Apicultura e Meliponicultura de SC. O evento será on-line e gratuito, no canal de capacitações da Epagri, no YouTube. A jornada é aberta a todos os interessados e não precisa de inscrição prévia, basta acessar os links divulgados na programação. O evento terá emissão de certificados.

Durante o ano de 2021, a jornada de apicultura será realizada em quatro etapas, realizadas a cada trimestre. O evento é uma promoção conjunta da Epagri, FAASC (Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de SC), UFSC, Senar, Sebrae, Instituto Federal Catarinense/Campus Rio do Sul e Câmara Setorial de Apicultura e Meliponicultura de SC.

A programação segue abaixo. Para entrar na sala virtual, basta clicar no link da palestra.

Programação do 2ª Jornada Técnica Virtual de Apicultura e Meliponicultura de SC

23 de fevereiro de 2021 – terça-feira

19h às 19h15min – Abertura

19h15min às 19h30min – Panorama atual do setor, lembretes para os criadores de abelhas de SC – Ivanir Cella (presidente da FAASC) e Rodrigo Durieux da Cunha (chefe da Divisão de Estudos Apícolas da Epagri)

19h30min às 20h15min – Manejos das colônias de abelhas africanizadas em SC nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril – Fabricia Wernk (apicultora / Associação de Orleans, SC)

20h15min às 21h – Manejos das colônias de abelhas sem ferrão em SC nos meses de fevereiro, março e abril – Ramon Souza (Meliponário Airetama / Associacão de Joinville, SC)

24 de fevereiro de 2021 – quarta-feira

19h às 21h – Mesa redonda: O que pode ser feito para viabilizar o envase do mel, com viabilidade técnica e econômica, pelos pequenos entrepostos – Nesio Fernandes de Medeiros (presidente do Conselho Fiscal FAASC), Darlan Rodrigo Marchesi (Gerente Estadual da Epagri), Ricardo Miotto (Secretário adjunto da SAR), Rodrigo Durieux da Cunha (chefe da Divisão Estudos Apícolas da Epagri), Enio Alberto Parmeggiani (Sebrae).

25 de fevereiro de 2021 – quinta-feira

19h às 20h – Distanciamento dos apiários de vias públicas para evitar acidentes e distância entre apiários de produtores para não diminuir a produtividade – Ivanir Cella (presidente da FAASC) e Rodrigo da Cunha (coordenador da Divisão de Estudos Apícolas da Epagri)

20h às 21h – Modelos e dicas de fabricação de caixas para abelhas sem ferrão – Claudinei Fernandes Venâncio (Meliponário JC / Guabiruba, SC)

Informações e entrevistasRodrigo Durieux da Cunha, chefe da Divisão de Estudos Apícolas da Epagri, pelo fone (48) 99922-1776

Por Gisele Dias, jornalista, Epagri