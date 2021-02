Idoso de 95 anos tenta salvar casa de incêndio com pote de sorvete em Santa Catarina

Casal morava há mais de 60 anos na residência e viu quase todos os pertences serem destruídos pelo fogo em poucos minutos.

Um incêndio destruiu a casa de um casal de idosos em Garuva na manhã da última quarta-feira (24). Sebastião Silveira, de 95 anos, e Catarina Tomazini, 78, moravam na residência há mais de seis décadas, na localidade de Urubuquara, mas viram todos os pertences serem consumidos pelo fogo em poucos minutos.

O casal estava sozinho na casa no momento em que o incêndio teve início, na parte da frente da construção, por volta das 8 horas. Com exceção da lavandeira e a varanda feitas de concreto, a residência foi construída com madeiras por conhecidos de Sebastião na década de 1960. Foi ali em que ele criou, ao lado da esposa, os sete filhos que tiveram.

Ela mora em uma casa que fica ao lado do casal e trabalha em uma empresa do outro lado da rua. A primeira pessoa a perceber a fumaça foi a filha de 13 anos de Marli, que foi acordada pelo cachorro da família. Ela saiu correndo até a casa dos avós e chamou os pais para ajudarem.

Ela foi até lá e viu meu sogro com um potinho de sorvete, enchendo com água na pia e jogando para apagar o fogo – recorda Marli.

Idosos não queria deixar a casa

Catarina saiu da casa em chamas, mas o marido resistiu em deixar todos os pertences para trás. “Minha casinha”, dizia ele com tristeza e indignação para a família. Sebastião foi convencido a deixar o local e saiu em segurança antes do imóvel ser consumido pelo fogo.

A nora acredita que o fogo tenha começado por um curto circuito na fiação, já que a instalação elétrica era antiga. No entanto, apenas um laudo dos bombeiros poderá atestar com segurança o que pode ter dado início ao incêndio.

Doações para a reconstrução

Quem quiser ajudar pode entrar em contato com Marli pelo telefone (47) 99281-8912.

O casal está instalado provisoriamente na casa de Marli, que começou a organizar um cômodo nos fundos da residência para acolher os sogros. A nora conta que

A família agora pede ajuda para quem quiser fazer doações para a reconstrução da vida do casal de idosos. Apenas a geladeira, o fogão e um freezer foram resgatados em tempo da casa. Documentos, roupas e outros pertences foram perdidos.

Com informações NSC Total