Apostador não aparece e perde prêmio de R$ 162,2 milhões da Mega da Virada

Prêmio é o maior já ‘esquecido’ na história das loterias da Caixa. Vencedor tinha até esta quarta-feira (31) para retirar o prêmio. R$ 162,2 milhões. Esse é o valor do prêmio que um dos vencedores da Mega da Virada acabou de perder. O apostador de São Paulo, que acertou as seis dezenas do prêmio, não apareceu para retirar o prêmio – e perdeu a chance.

Duas apostas acertaram as seis dezenas do concurso, o maior da história. O outro vencedor, um apostador de Aracaju (SE), já retirou o dinheiro.

De acordo com a Caixa, o prazo máximo para resgate de prêmios em loterias é de 90 dias após a realização do sorteio. Como o apostador não se apresentou até esta quarta-feira (31), os R$ 162,6 milhões serão repassados ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (FIES).

A Mega da Virada de 2020 pagou o maior prêmio da história das loterias da Caixa. Foram R$ 325,2 milhões para quem acertasse seis números. Duas apostas cravaram as seis dezenas sorteadas: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42.

Com informações G1