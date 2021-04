Em posse do Cosems, governadora anuncia chegada do maior lote de vacinas e reforça pedido de união para combate da pandemia

Com o anúncio da chegada da maior remessa de doses de vacina contra a Covid-19 a Santa Catarina, nesta quinta-feira, 1º de abril, a governadora interina Daniela Reinehr participou da posse da nova diretoria do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems). No evento que ocorreu de maneira virtual, a governadora destacou o trabalho dos profissionais da saúde em todos os municípios e reforçou a importância da celeridade no processo de imunização. Daniela Reinehr desejou êxito à nova diretoria e conclamou a união de todos para que o Brasil, o Estado e os municípios possam superar todos os desafios impostos pela pandemia de Covid-19.

“Neste novo momento do meu compromisso com o estado de Santa Catarina, em meio à grave situação da pandemia, chamo a todas as entidades e municípios para nos unirmos e alcançarmos juntos as soluções que nos levarão a preservação das vidas e a superar com efetividade este quadro de agravamento, oferecendo o suporte necessário aos municípios”, ressalta Reinehr.

Em seu primeiro compromisso oficial como secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto também participou da posse da nova diretoria do Cosems. A secretária enalteceu o trabalho do conselho e reforçou a parceria com os municípios para ajudar nas ações de combate à pandemia. “Com respeito, diálogo e unidade, vamos construir caminhos e soluções rápidas para vencermos esta emergência sanitária que tem causado tanta dor e sofrimento para a população”, aponta. Zanotto destacou a importância dos protocolos de prevenção ao novo coronavírus e reafirmou o compromisso em trabalhar para acelerar o processo de vacinação.

Nova diretoria para o biênio 2021-2023

Ao dedicar seu discurso a todos os profissionais da saúde de Santa Catarina, Manuel Del Olmo entregou a presidência do Cosems a Daisson Trevisol – secretário municipal de Saúde de Tubarão – para os próximos dois anos. O novo presidente afirmou que a atual diretoria resulta de uma chapa de consenso, com todas as regiões representadas, o que considera fundamental. “Neste momento de pandemia, estaremos cada vez mais unidos pelo bem comum de toda a população”, frisa.

Integram a nova diretoria empossada: 1ª Vice-presidente, Sinara Regina Simioni (São José); 2º Vice-presidente, Edson Luiz Medeiros (Fraiburgo); Secretário, Mauro Cesar Barella (São João do Oeste); Secretária-adjunta, Ligia Hoepfner (Pomerode); Tesoureiro, Simão Hasckel (Dona Emma); Tesoureiro-adjunto, Rosinei de Souza Horácio (Palhoça).

Tambem acompanharam a sessão virtual de posse da nova diretoria do Cosems, o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde(Conasems), Wilames Freire, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, prefeitos, secretários municipais e demais autoridades.

Por Francieli Dalpiaz

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom