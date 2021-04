Vaca enrola o próprio rabo em árvore e fica presa em SC

Uma vaca enrolou o próprio rabo em uma árvore e ficou presa em uma propriedade em Ouro, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Ao ser encontrada, a novilha estava muito cansada por fazer esforço, em vão, para se desprender do nó que ela própria fez. O animal foi solto e, agora, já está pastando normalmente.

A fazenda é da família do produtor rural Vitor João Faccin. Os sobrinhos dele André e Marcos estavam fazendo a colheita do milho na manhã de quarta-feira e avistaram a novilha perto de uma árvore. Quando passaram ao meio dia, ela estava no mesmo lugar. À tarde eles voltaram e a novilha ainda estava ali. — Eles foram ver o que estava acontecendo. Não estavam entendendo por que a vaca estava sempre parada no mesmo lugar — contou Vitor.

Quando André e Marcos chegaram perto do animal, viram que o rabo da novilha tinha dado um nó na árvore. Um nó! Eles precisaram desenrolar bem devagarinho e cortar a ponta do rabo para que a vaca pudesse ser liberada. O animal estava bem debilitado depois de fazer um grande esforço para tentar sair do local.

Foto: Vitor Faccin / Arquivo Pessoal— Achamos que ela foi espantar moscas e, quando abanou o rabo, prendeu daquela forma na árvore. A gente não consegue entender o movimento que ela fez pra acontecer aquilo.

O produtor rural conta que, apesar da vasta experiência com a criação de gados, nunca tinha visto aquilo acontecer.— É um fato muito inusitado. A gente cria bastante gado e nunca aconteceu isso. No inicio eu até não acreditei que ela tava presa pelo rabo. Como que ficou aquele nó tão certinho? — questiona Vitor.

O produtor rural e ex-prefeito da cidade de Ouro imagina que a novilha tenha passado a noite presa na árvore, pelas marcas que estavam na terra e pelo cansaço animal.— Graças a Deus ela tá bem, tá normalíssima. Está pastando cheia de saúde. Ela é uma novilha que tem um comportamento perfeito, exemplar — contou o produtor.

A vaca da raça Nelore com Tabapuã convive em um espaço com outras 30 novilhas. Os animais são criados para reproduzirem. A família do Vitor cria gado de corte e possui cerca de 150 vacas, além das novilhas.

Fonte DC