Fuligem de incêndio em parque provoca ‘chuva de cinzas’ em SP

A fuligem decorrente de um incêndio no Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha, chegou até bairros das regiões central, norte, sul e leste da cidade de São Paulo, além de outros municípios da região metropolitana.

O fogo foi causado pela queda de um balão e já devastou mais da metade da área de mata do parque, segundo a prefeitura da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado por volta das 9h30. Na região do parque, moradores relataram que o céu ficou alaranjado e cheio de cinzas.

Com o vento forte, o fogo se alastrou rapidamente, produzindo diversos focos de incêndio no Parque do Juquery. As chamas também atingiram parte do cerrado no bairro Nova Era, em Caieiras, cidade vizinha de Franco da Rocha e que faz limite com o parque.

Segundo o Corpo de Bombeiros, também há ocorrências de fogo na terra indígena do Jaraguá e também na maior reserva de cerrado de São Paulo, na Estação Experimental de Jataí.

Mais de 110 profissionais, entre bombeiros, agentes da Defesa Civil e brigadistas que trabalham no Parque do Juquery atuaram no combate às chamas. O águia da Polícia Militar também ajudou na operação, retirando água da Represa Paiva Castro. Segundo a prefeitura de Franco da Rocha, “o pior do incêndio já passou”.

Chuva de cinzas na Grande São Paulo

Moradores de São Paulo relataram uma “chuva de cinzas” nos bairros de Bela Vista, Santa Cecília, Ipiranga, Imirim, Sacomã, Vila Mariana e Vila Invernada. Há relatos também em São Bernardo do Campo e Santo André, no ABC.

No interior de São Paulo, moradores de São José do Rio Preto e São José dos Campos também relataram as cinzas.

26 km de distância entre o incêndio no parque estadual de Juquery em Franco da Rocha e São Paulo.

O céu alaranjado e cinzas por todo lado.

