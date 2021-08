Santa Catarina registrou nove óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas

O Governo do Estado informou que há 1.144.220 pacientes com teste positivo para Covid-19 em Santa Catarina, sendo que 1.113.263 se recuperaram e 12.454 estão em acompanhamento. O número foi divulgado neste domingo, dia 22. O coronavírus causou 18.503 mortes no estado até agora. Esses números colocam a taxa de letalidade em 1,62%.

Em comparação com a última atualização diária, diminuiu em 450 o número de casos ativos e há nove novos óbitos. O total de confirmados aumentou 571, enquanto 1.012 pessoas passaram a se enquadrar nos critérios para serem consideradas recuperadas.