Garota leva picada de serpente no rosto durante visita a zoológico

Susto! A pequena Viktoria, de apenas cinco anos, foi picada por uma serpente no rosto durante uma visita a um zoológico.

De acordo com o Daily Mail, funcionários do zoo em Ecaterimburgo, na Rússia, afirmaram que esse foi o primeiro incidente do tipo no local, que permite e monitora o manuseio de animais pelos visitantes.

Identificado apenas como Vladimir, o pai da garota conversou com o site E1.ru e revelou que deixou a menina no recinto com a equipe do zoológico para buscar o restante da família. Neste intervalo de tempo, ele foi informado que Viktoria havia sido mordida.

Ainda não está claro o que motivou a picada da cobra, mas acredita-se que o fato de Viktoria ter comido frango antes de interagir com o réptil pode estar ligado ao ataque. “Serpente são muito sensíveis ao cheiro”, relata Ekaterina Uvarova, especialista em répteis, em entrevista à agência de notícias East2West. “Se ela estava com fome e a menina cheirava a presa, isso pode ter provocado a mordida”, acrescentou.

Segundo Ekaterina, outra possibilidade do ataque pode ter sido um “ataque de pânico” da cobra, gerado pela atenção excessiva das visitas.

Com informações Istoé