Secretaria de Turismo e Fecomércio apresentam resultados da pesquisa de inverno

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio – SC) apresentam, na próxima quinta-feira 21, os resultados da pesquisa de turismo na temporada de inverno 2023 na Serra Catarinense. O encontro está marcado para as 9h, no auditório da Fecomércio, e contará com a participação do secretário Evandro Neiva.

Nesta edição foram entrevistados visitantes, turistas, empresários e gestores dos estabelecimentos comerciais. Foram abordados os temas: perfil socioeconômico, origem de visitantes e turistas, características e organização da viagem. Também estão apresentadas no relatório as percepções dos empresários sobre o impacto da temporada nos empreendimentos dos setores de comércio, serviços e turismo em doze cidades da região.

Serviço:

O quê: Lançamento oficial dos resultados da pesquisa de turismo na temporada de inverno 2023 na Serra Catarinense.

Quando: Quinta-feira, 21 de setembro, às 09h

Onde: Fecomércio – R. Felipe Schmidt, 785 – Centro, Florianópolis – SC

Marina de Melo | SETUR

Assessoria de imprensa da Secretaria de Estado do Turismo