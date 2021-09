Annamaria: Após seu avião ser alvo de metralhadoras do chão, não perdeu a lucidez e colocou as manobras de emergência e trouxe a carga humana que transportava

A corajosa Annamaria, minutos depois da decolagem do aeroporto de Kabul, seu avião foi alvo de metralhadoras do chão. Ela não perdeu a lucidez e colocou as manobras de emergência. E trouxe a carga humana que transportava. Civis, jornalistas e afegãos desesperados. Resgatados por uma mulher italiana. É piloto da Força Aérea Militar e cumpriu o seu dever. Mas eu quero dizer. É mulher, é Italiana, é piloto. E ela é imensa.

Chama-se Annamaria Tribuna, é maior que a Força Aérea Militar Italiana e é linda.



Por Lilian Pelizão Simões