No dia 5 de setembro, após a morte da missionária Madre Teresa de Calcutá, a Igreja Católica tomou iniciativa e declarou a existência de um dia voltado para aqueles que dividem os mesmos pais. Apesar do contexto religioso se referir a “irmão” como “ao próximo”, o conceito da data acabou se tornando uma celebração para aqueles do mesmo sangue.

Ter um irmão é ter um amigo para a vida toda, ou às vezes uma roda de amigos, que se pode confiar e se apoiar, muito mais q próprio irmão de sangue. Ou seja na vida também pode se conquistar irmãos, quando o sentimento é a reciprocidade realmente é verdadeira.