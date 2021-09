Receita Federal realiza segunda edição da Operação Dionísio 

Ação contou com reforço de helicóptero da Receita Federal na fronteira com a Argentina.

A segunda fase da Operação Dionísio, ocorrida entre os dias 31/08 e 03/09, contou com a participação de servidores da Receita Federal e das Polícias Militares do Paraná e Santa Catarina. A ação resultou na apreensão de mercadorias irregulares, especialmente bebidas, e seis veículos, além de uma prisão em flagrante.

Para reforçar a fiscalização, foram realizadas atividades de vigilância e monitoramento de alvos por meio do helicóptero da Receita Federal. A aeronave, que conta com câmera termal de longo alcance, foi fundamental para as ações de inteligência e mapeamento da região.

A segunda edição da Operação Dionísio resultou na apreensão de mercadorias irregulares, especialmente bebidas, e de 6 veículos.

Durante o encerramento da operação, no dia 03/09, o helicóptero da Receita Federal do Brasil pousou no aeroporto municipal de Dionísio Cerqueira e esteve em exibição para crianças da rede pública de ensino, que puderam ver a aeronave de perto e conhecer mais a respeito das ações da Receita Federal.

Durante o evento, as crianças puderam interagir com os servidores da Receita Federal e conhecer os diferentes equipamentos utilizados nas atividades de vigilância e repressão.

A Polícia Militar do Santa Catarina também esteve presente demonstrando a importância da integração dos órgãos na fiscalização dessa região de fronteira com a Argentina.

Fonte; Seção de Comunicação Institucional e Cidadania Fiscal – SacinSuperintendência Regional da Receita Federal na 9ª RF – Paraná e Santa CatarinaRua