Site da Anvisa é atacado por hackers, invasores colocaram bandeira da Argentina; agência afirma que dados não foram afetados

Invasores colocaram bandeira da Argentina e mensagem com referência indireta à quarentena obrigatória para viajantes. No domingo (5), jogo foi suspenso após Anvisa agir para retirar jogadores que descumpriram regras sanitárias.

Um dos sites da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sofreu um ataque cibernético na tarde desta quarta-feira (8). Na página, os invasores colocaram uma bandeira da Argentina e uma mensagem.

O site alvo da ação é o dedicado ao preenchimento da Declaração de Saúde do Viajante (DSV), um documento obrigatório para todos os turistas vindos do exterior que desejam entrar no Brasil por via aérea.

A Anvisa diz que a ação não afetou dados e impediu o acesso à página por cerca de uma hora e trinta minutos.

“Assim que identificou o ataque, a área de segurança digital da Anvisa entrou em contato com os órgãos de segurança do Governo Federal para as ações cabíveis”, explicou a agência. “O formulário ficou fora do ar entre 15h35 e 17h10. O serviço, no momento, está operando normalmente.”

Com informações G1