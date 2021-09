Caminhoneiros de São Joaquim trancam entrada da cidade

Caminhoneiros de São Joaquim fecharam a entrada da cidade na noite desta última quarta (08) por volta das 20:30 bloqueando o aceso de caminhões no portal da saída para Lages.

A partir desta quinta (09) será bloqueado também o portal para a saída de Bom Jardim da Serra/Urubici.

Somente caminhões com carga viva está passando, ônibus e veículos de emergência reivindicando a queda dos preços dos combustíveis, situação que eles tem com insustentável no momento.

Falta de combustível geraram grandes filas na noite de hoje com pessoas tentando abastecer