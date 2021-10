Perigo: Celular explode e causa queimaduras em adolescente em SC

Um caso que aconteceu na cidade de Blumenau nesta tarde de sábado dia 2 de outubro tem dado muito o que falar nas redes sociais, pois se trata de um celular que explodiu com um jovem de apenas 17 anos de idade e o pior quase acontece. Segundo informações que estão circulando é que ele acabou machucando muito e tendo sérias queimaduras.

O caso ocorreu por volta das 11 horas da manhã deste sábado e assim que o celular explodiu na mão do jovem o SAMU foi acionado, o jovem estava no trabalho. Ele que trabalha de lavar veículos acabou tendo queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau, porém as áreas mais afetadas foram a face e também as mãos do jovem.

Uma testemunha que presenciou o fato relatou que o celular acabou explodindo no momento exato que o carregador foi colocado na tomada, o que foi especulado é que o jovem estava manuseando um produto químico que pode ter colaborado para que as chamas inflamassem mais e se espalhassem por todo o local causando um dano ainda maior no rapaz.