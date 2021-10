Dicas da Benzedeira: o poder da maçã

Todos os frutos e plantas têm um campo energético que por si só, tem uma ação no campo sutil energético dos seres humanos, você acreditando ou não.

A maçã tem a energia de acalento. Já reparou que todo bebê pequenino adora uma maçã raspadinha. Pois bem, a maçã também tem a energia de gerar bem-estar, acalma os nervos, tira o medo da morte, liberta o sorriso nas carinhas emburradas, gera sentimentos mais corretos e paz no lar.

A maçã também tem a vibração para ativar o nosso autoamor. Tanto o autoamor que temos por nós mesmas(os), quanto a união de pensamentos e sentimentos que alimentam esta energia.

Na fitoterapia:

A maçã é muito digestiva e tem o poder de purificar o sangue, eliminando os detritos diários que se instalam no metabolismo. Usada na recuperação de pessoas com bronquite, asma e tuberculose.

Toda a parte respiratória melhora com o uso da maçã, além de casos em que a pessoa tem muito problema de pele.

Recomendo diariamente duas frutas, maçã e banana. São alimentos muito completos que nos ajudam muito.

Maçã para melhorar gastrite e úlcera:

Em jejum, tome 200 ml de maçã batida. Para fazer, pegue uma maçã vermelha e bata no liquidificador com ½ xícara (chá) de água.

O poder da maçã nos rituais: amor e imortalidade

Banho do autoamor:

Manjericão

Alecrim

Canela

Cravo-da-índia

Casca de 1 maçã vermelha

Ferva água, coloque canela, cravo-da-índia e a casca da maçã descascada, conte até 20. Em seguida, coloque o manjericão e o alecrim frescos. Conte até cinco e desligue o fogo. Abafe por, no mínimo, 15 minutos. Depois do seu banho higiênico, despeje o banho de auto amor sobre o corpo.

Ritual para cura do corpo:

Corte uma maçã em três partes e esfregue cada pedaço na parte do corpo que estiver com problemas. Em seguida, enterre os três pedaços. É importante fazer o ritual na Lua Minguante para minguar as doenças.

Usada para imortalidade:

Os nórdicos, e muitos outros povos antigos, comiam maçã para ter a imortalidade através da sabedoria,

Usada em feitiços:

Há muitos anos, as maçãs são usadas para feitiços do amor; desde o mais simples como cortar a maçã ao meio, e compartilhá-la com a pessoa amada.

Por séculos na Europa, mulheres solteiras usavam a maçã para adivinhações. Para isso, basta cortar a maçã ao meio, em duas partes, e em seguida contar o número de sementes. Se forem em pares, o casamento será em breve; já se o número for ímpar, a mulher ficará pra sempre assim: solteirona!

Usada como amuleto:

A madeira do pé de macieira pode ser transformada em amuleto para a longevidade.

Dica da Benzedeira para autoamor:

Faça a oração abaixo e, em seguida, coma uma maçã bem vermelha por dia. Repita o ritual por 28 dias seguidos. Faça com concentração, não duvide e tenha fé.

“Que eu saiba primeiro me encontrar, antes de me doar.

Que eu possa respeitar os meus limites e aprender a dizer não quando essa é a minha real vontade e direção.

Nos erros que cometo, que eu possa me olhar com todo amor e compaixão, pois sei que faço e dou o meu melhor.

Em cada alegria celebro a grandeza de ser quem sou, sem querer ser uma imagem que fizeram de mim, e esse tempo acabou.

Com carinho eu me cuido e me amparo a cada passo, a cada queda, e a cada vez que me levanto novamente.

Sei que minha força se refaz no meu tempo, e nele meu coração celebra.

Que eu não me critique ou me culpe, diminuindo minha própria energia.

Sei que sou capaz, sei que sou especial, e sei a importância que tenho no Mundo.

Texto: Cris Meinberg, terapeuta vibracional sensitiva e benzedeira da Terra do Bugio

Fonte: Terra