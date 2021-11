Mulher morre após dar à luz quadrigêmeas em SC

Uma mulher de 37 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (8) após dar à luz quadrigêmeas. Ela estava internada em um hospital de Criciúma, no Sul do estado. As quatro bebês estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A unidade de saúde afirmou que não vai se manifestar sobre o caso. Rosineia Tomaz Garcia trabalhava na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Morro da Fumaça, cidade vizinha a Criciúma. A Apae lamentou a morte e afirmou que se solidariza com a família.

Conforme as primeiras informações, Rosineia teve um problema de saúde e precisou ser levada à UTI. Porém, não resistiu aos ferimentos, segundo a Apae. Rosineia tinha outras duas filhas antes das quadrigêmeas.

Com informações G1