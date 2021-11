Criança nasce com 7 quilos e surpreende pais e equipe médica da maternidade

Um super bebê de 7,038 quilos e com de 61 centímetros nasceu no dia 15 de novembro, em Belém. O “superbebê”, como são chamados recém-nascidos com mais de 4 quilos, virou uma celebridade entre médicos e enfermeiros do hospital da Santa Casa de Misericórdia.

“Ela é uma bebê muito fofa, grande e linda. Como ela foge do nosso padrão de tamanho de recém-nascido, a princípio ela foi acomodada em um berço aquecido, pois não coube dentro do isolete que a gente normalmente usa. Ela é o xodó de toda a equipe”, relatou a médica pediatra neonatologista Olívia Mota.

A Estefany é filha do casal de agricultores Francilene do Espírito Santo Araújo e Paulo César Santana Evangelista, moradores da localidade de Igarapé Mocoonzinho, no município de Acará, nordeste do estado.

Com a mãe Francilene bem de saúde após o parto cesárea, pai Paulo revelou que vive um sentimento misto de alívio, surpresa e preocupação.

Com informações G1