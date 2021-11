Messi conquista Bola de Ouro pela sétima vez e se isola ainda mais como maior vencedor

O craque argentino recebeu o seu sétimo prêmio Bola de Ouro de melhor jogador do mundo, em cerimônia realizada nesta segunda-feira pela revista “France Football” no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Confira como ficou o Top-10 da premiação:

Messi Lewandowski Jorginho Benzema Kanté Cristiano Ronaldo Salah De Bruyne Mbappé Donnarumma

Em seu discurso, Messi admitiu que a campanha do título da Copa América foi essencial para o prêmio.

Muitas vezes ganhei esse prêmio e tinha a sensação de que algo faltava, mas esse ano foi diferente. Eu consegui o sonho que eu tanto queria, depois de ter tropeçado tantas vezes, escorregado na hora H, e muito desse prêmio vem do que fizemos na Copa América, e quero dividir esse prêmio com meus colegas de seleção.

Messi também fez questão de cumprimentar Lewandowski, segundo colocado. O argentino ressaltou que o polonês deveria ter sido premiado em 2020, quando a France Football cancelou a Bola de Ouro.

” Robert, você ganhou ano passado merecidamente, e espero que a France Football possa outorgar esse prêmio a você, porque você foi o ganhador justo e merece levar esse prêmio para casa”.

O camisa 30 do Paris Saint-Germain superou na reta final outros favoritos como Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, Cristiano Ronaldo, do Manchester United, e Jorginho, do Chelsea — este último havia sido eleito pela Uefa como o melhor jogador da última temporada. O volante ítalo-brasileiro ficou em terceiro. O brasileiro Neymar, também do PSG, terminou em 16º lugar.

Messi se isola ainda mais como maior vencedor da história da premiação, com dois troféus a mais que Cristiano Ronaldo. Agora ele tem nove prêmios ao todo: sete Bolas de Ouro, quatro delas unificadas com a Fifa, e outros dois de Melhor Jogador do Mundo dados pela entidade máxima do futebol. Confira:

2009: Bola de Ouro (France Football) e Melhor do Mundo (Fifa)

2010: Bola de Ouro (France Football + Fifa)

2011: Bola de Ouro (France Football + Fifa)

2012: Bola de Ouro (France Football + Fifa)

2015: Bola de Ouro (France Football + Fifa)

2019: Bola de Ouro (France Football) e The Best (Fifa)

2021: Bola de Ouro (France Football)

Na temporada passada, Messi disputou 47 jogos pelo Barcelona, marcando 38 gols e dando 12 assistências. O único título conquistado pelo time espanhol em 2020/21 foi a Copa do Rei.

Pela seleção da Argentina foram mais 13 partidas, com seis gols e cinco assistências. Ele foi fundamental para a conquista da Copa América 2021, torneio no qual foi eleito o melhor jogador e também terminou como artilheiro (quatro gols).

A entrega da Bola de Ouro foi feita pela primeira vez em 1956. Até 1995, o prêmio era entregue apenas para jogadores de nacionalidades europeias. Em 2006, outra mudança: passaram a ser incluídos jogadores que atuassem fora do futebol europeu, em qualquer parte do mundo.

A votação foi feita por 180 jornalistas internacionais. Em 2020 não houve eleição por causa da pandemia de Covid-19. É importante ressaltar que a “Ballon d’Or” é uma premiação diferente da “The Best”, que será realizada apenas em 17 de janeiro

Fonte: CDN