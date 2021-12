Cobra gigante é encontrada no varão de cortina em residência de SC

Parece notícia repetida, mas não é, literalmente, as cobras estão invadindo todos os lugares. O número de cobras sendo flagradas em casas e quintais só cresce em em SC, principalmente em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. Na segunda-feira (29), mais um flagrante assustador. Uma moradora do bairro Garibaldi, no interior do município, foi surpreendida com a “visita” de uma caninana “quilométrica”. Ela invadiu a casa e estava passeando pela cozinha, no varão da cortina e na geladeira.

Fernanda Mara Vidal contou que estava na sala assistindo filme quando escutou o grito da mãe vindo da cozinha. “Ela foi na cozinha beber água e deu um grito ‘meu deus, uma cobra’, mas aqui é normal. Só que ela falou que estava dentro de casa, em cima da geladeira”, lembra.null

Aí veio o desespero porque a cobra era realmente gigante. “Depois que eu vi o tamanho do bicho, bateu o desespero. Aqui em Garibaldi é bem normal, mas daquele tamanho e em cima da geladeira, foi bizarro”, fala. O susto passou, as imagens chamam a atenção e a cobra foi devolvida à natureza. “Tem que cuidar, claro, é perigoso, mas não tem necessidade de matar o bichinho. Está tudo certo, foi só o susto mesmo”, garante.

Com informações Visor Notícias