O prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, revelou através das suas redes sociais, nesta sexta-feira, o nascimento do segundo filho do casal na tarde de hoje, 10 de dezembro, no hospital de São Joaquim. A sua esposa Letícia Oliveira Costa e o Caetano, estão super bem. Giovani agradeceu a Deus e a toda equipe do hospital, família Reunida!

Parabéns e muita saúde e bênçãos aos pais, o irmão e todos familiares!