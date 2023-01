Fortes ventos derrubam barracão de cooperativa no Oeste de SC

Fortes ventos atingiram o município de Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina, na tarde desta terça-feira (17). O barracão de uma cooperativa, localizado na rua Antônio Vacaro, no Bairro João Winckler caiu sobre algumas casas. Apesar do susto, testemunhas informaram ao ClicRDC que ninguém ficou ferido.

Segundo informações repassadas pelo Coordenador Municipal da Defesa Civil de Xanxerê, Ronaldo Luzzi, devido a força dos ventos, o barracão se movimentou e atingiu duas residências. Até o momento não há registro de feridos, apenas danos materiais.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados e isolaram o local. Mais informações sobre a ocorrência ainda não foram repassadas.

Com informações: Portal Peperi