Casamento comunitário com 29 casais durante a programação do Natal Felicidade

O último sábado (11) em lages na Serra Catarinense, foi marcado por muito romantismo, e muita emoção, ansiedade, é muito amor e reafirmação de compromissos para 29 casais que participaram do casamento comunitário promovido pela Prefeitura de Lages, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Balcão Cidadão, e que integrou a programação do Natal Felicidade — Um Doce Natal.

A cerimônia que foi realizada no Teatro Marajoara foi acompanhada por familiares e amigos dos esposos e esposas, celebrada por um diácono da igreja católica, Padre Eclair José Rodrigues, e um pastor da igreja evangélica, Rodrigo Gomes, além de casarem no religioso, os casais também sacramentaram o matrimônio no civil com a presença da oficial de Registro Civil do Cartório de Lages, Nara Paes Patrício Bernardi, e os juízes de paz, Aldo Spessatto e Alair Luiz Sell, que também se fizeram presentes.

Toda a cerimônia é organizada pela Prefeitura de Lages, com direito a toda documentação cartorária, Certidão de Casamento com integração dos sobrenomes e âmbito jurídico de direitos, como também ao refinamento da beleza das noivas, buquês, bolos, bebida e convites exclusivos.

Como ainda são adotadas medidas para conter o avanço do novo coronavírus, o Teatro Marajoara que tem capacidade para até 472 pessoas, recebeu apenas 116 pessoas, já que cada casal podia convidar até quatro pessoas, os seus padrinhos, no caso, a estrutura do teatro não ficou lotada, assim como foi obrigatório o uso de máscaras, sendo autorizada a retirada delas apenas para os registros fotográficos. Além disso, todos os convidados eram obrigados a apresentar previamente o Cartão de Vacinação Contra a Covid-19 ou o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, ou ainda um exame RT-qPCR, realizado nas últimas 72 horas ou comprovante de pesquisa de antígeno por Swab com resultado negativo, efetuado nas últimas 48 horas.

