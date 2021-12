Em jogo de despedida de Amandinha, Leoas são tetracampeãs do Catarinense de Futsal Feminino

A final do Campeonato Catarinense 2021 disputada na tarde deste domingo (12) no ginásio Jones Minosso, em Lages, teve ainda mais emoção por ser a partida que marcou a despedida das craques Amandinha e Tampa, e do técnico Esquerda com o uniforme do Leoas da Serra.

Com boa presença do público, a partida fechou com chave de ouro a passagem brilhante dos três pela equipe ao longo dos últimos anos com conquistas importantes como a Taça Brasil, Supercopa do Brasil, Libertadores da América e Intercontinental de Clubes, e esse ciclo vitorioso terminou com mais uma conquista, a quarta consecutiva do Campeonato Catarinense vindo com uma goleada sobre a Female pelo placar de 7 a 1.

Foto: Fom Conradi / Leoas da Serra

O Leoas empatou com a sete vezes melhor do mundo Amandinha após troca de passes com Tampa. Já no lance seguinte, Petuxa outro destaque da equipe nesta temporada logo virou o jogo em um belo chute de fora da área.

Faltando cinco minutos para o fim, Gi Portes marcou o terceiro levando a vantagem para o segundo tempo.

Com a vitória parcial, o Leoas da Serra continuou pressionando e criando as melhores chances de gol, Amandinha faria o segundo dela na partida e o quarto do Leoas faltando 16 minutos para o fim. A Female não demonstrou força para tentar reverter o placar que já estava elástico a favor do time de Lages.



Por outro lado, o Leoas passou a administrar a partida, e construiu jogadas para ampliar a vantagem com gols de Amanda Santos, Lívia Andrade e Gi Portes.

Com a conquista do Campeonato Catarinense, o Leoas da Serra termina a temporada 2021 com um balanço super positivo no quesito de títulos, pois dos oito em que disputou, em cinco acabou levantando a taça.

Com a saída de duas de suas principais atletas e do técnico o qual comandou as principais conquistas da equipe, o projeto Leoas da Serra passará por uma inevitável reconstrução com um elenco já sem a presença da melhor do mundo Amandinha que irá buscar novos desafios jogando na Europa.

Com informações Lages Diário