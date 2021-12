Queda de elevador com pessoas além do permitido deixa feridos em Florianópolis

A queda de um elevador em um prédio comercial de Florianópolis no fim da manhã deste sábado (18) deixou três feridos, conforme o Corpo de Bombeiros Militar. Havia superlotação no local. Segundo os socorristas, o elevador tem capacidade de levar três pessoas, mas havia nove.

Porém, os bombeiros afirmaram que, neste primeiro momento, não é possível atribuir a queda ao excesso de peso.

O caso ocorreu perto do meio-dia no Centro da cidade. Os feridos tiveram lesões no quadril e nas pernas, e foram levados ao hospital. As outras pessoas que estavam no elevador recusaram atendimento, conforme os bombeiros

A queda começou no terceiro pavimento e terminou no térreo. Os bombeiros afirmaram que o elevador caiu de forma brusca e com impacto.

Além das lesões nas pessoas, a queda também provocou danos na luminária e espelhos.

Fonte G1