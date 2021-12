Casos de Influenza H3N2 já são registrados em 11 estados e acendem alerta

Sintomas da influenza A são semelhantes aos da Covid.

Pacientes infectados com influenza A, mais especificamente a cepa H3N2, têm procurado os serviços de saúde para lidar com os sintomas da gripe. Apesar da queda nos casos e óbitos por Covid-19, o surto de influenza acende alerta no país.

O vírus, que já provocou uma epidemia de casos no Rio de Janeiro, está em pelo menos outras 10 unidades da federação, incluindo o Distrito Federal, de acordo com levantamento do portal Metrópoles realizado junto às secretárias estaduais. Com sintomas semelhantes aos da Covid — tosse, congestão nasal, febre e dor muscular –, é fácil confundir as duas doenças e é preciso exame PCR para ter certeza do vírus responsável pela infecção.​​

Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas, Rio Grande do Norte, Maranhão e Ceará já registraram casos de influenza. Goiás ainda não teve confirmação, mas monitora nove casos suspeitos da infecção pelo H3N2. Algumas unidades federativas alertam que o apagão de dados do SUS está dificultando a notificação de pacientes com o vírus, e os números podem ser maiores do que os divulgados até o momento.

Com informações Metrópoles