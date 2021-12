Homem morre após ser atropelado pelo próprio carro em SC

Acidente ocorreu na casa da vítima. Suspeita é de que o freio de mão tenha ficado solto.

Um homem de 45 anos morreu após ser atingido pelo próprio carro na casa em que morava em Blumenau, no Vale do Itajaí, no domingo (26). Fabiano Stimamiglio Ferreira chegou a ser levado ao Hospital Santa Isabel, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada desta segunda-feira (27).

No domingo, Fabiano foi prensado pelo próprio carro. A suspeita é de que o freio de mão tenha ficado solto. Mais detalhes sobre a dinâmica do acidente não foram divulgados.

A vítima teve politraumatismo, foi levada pelo Samu à unidade de saúde por volta da meia-noite e faleceu cerca de três horas depois.

Nas redes sociais, amigos e parentes lamentaram a morte da vítima.

“Eu sei que nenhuma lágrima vai trazer você de volta. Nossos corações tentam encontrar sossego, imaginando você em paz, sorrindo entre as nuvens. Agradecer por ter tido a sorte de encontrar alguém como você no meu caminho, mesmo que por curtos momentos em conversas, mas o suficiente para ver o quão cara do bem, um exemplo de pai e marido que você foi. Um cara diferenciado”, escreveu um amigo.

Com informações NSC