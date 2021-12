Variante Ômicron: 74 casos são confirmados no Brasil; SC está na lista

O balanço divulgado pelo Ministério da Saúde indica que foram confirmados 74 casos no Brasil da nova variante do coronavírus, a Ômicron. Há ainda, segundo a pasta, 116 casos em investigação, sendo 58 em Santa Catarina, 23 no Rio Grande do Sul, 19 em Minas Gerais e 16 no Distrito Federal.

Santa Catarina confirmou mais dois casos da variante Ômicron da Covid-19 nessa segunda-feira (27) – e chegou a três no total. São duas moradoras de São José e Palhoça, na Grande Florianópolis, que não têm histórico de viagem recente para outros países. As pacientes têm 38 e 35 anos.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) ainda investiga se a situação seria uma transmissão local. Ao menos 58 casos suspeitos estão sendo investigados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). Os municípios onde há essas investigações não foram divulgados, mas Florianópolis já informou que tem casos em investigação.

Os casos também estão sendo monitorados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) em conjunto com os municípios. O LACEN também encaminhou as amostras para realização de sequenciamento genômico na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) do Rio de Janeiro.

Na última semana, o Estado já havia confirmado o primeiro caso da variante. O paciente é morador de Jaraguá do Sul, no Norte do Estado, com histórico de viagem à África do Sul. Ele teve sintomas leves e estava com o esquema vacinal completo para a Covid-19.

Fonte: G1