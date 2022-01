“Prometo amá-lo como se fosse meu filho e, por último, serei a melhor esposa para o seu pai”: noiva emociona enteado em seus votos

Um momento emocionante de um casamento se tornou notícia em todas as redes sociais quando uma noiva incluiu o filho do futuro marido na leitura dos votos nupciais, causando uma linda comoção no menino, no noivo e todos os convidados presentes.

De acordo com publicação na revista People, a noiva, Vanessa Lynch, de 30 anos, queria que seu enteado Henry, de 9 anos, também se sentisse incluído naquele momento tão especial da cerimônia. Para isso, ela começou dedicando seus votos diretamente ao filho de seu marido, Craig Lynch.

“Eu sei que não estava lá no dia que você veio ao mundo. Eu não estive lá para seus primeiros passos ou suas primeiras palavras, mas prometo que estarei lá para muito mais de suas primeiras experiências”, disse Vanessa.

Tanto Henry quanto seu pai Craig começaram a chorar de emoção, já que essas palavras não eram esperadas de Vanessa, que revela que sente que seu enteado é como seu filho biológico.

“Prometo amá-lo como se fosse meu filho e, por último, prometo que serei a melhor esposa para o seu pai. Também prometo ser a melhor madrasta que posso ser para você.”, acrescentou a noiva.

Ao final da cerimônia, ela também decidiu caminhar pelo corredor com Craig e Henry, para mostrar que eles eram uma família de verdade.

“Só porque você não compartilha sangue com alguém não significa que você não pode ser uma família. Tudo vem do amor que sentem por uma pessoa e do que se comprometem um com o outro”, concluiu Vanessa.

Imagem de Capa: Reprodução / Peoplef

Fonte: Sábias Palavras