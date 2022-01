Grave acidente na manhã desta quarta-feira, faz cinco vítimas em Lages

Grave acidente na manhã desta quarta-feira (19), na BR-116, no km 244 em Lages, pista sentido Rio Grande do Sul.

Segundo informações da PRF, um Fiat Palio preto invadiu a pista contrária e colidiu contra um Astra preto.

Com a batida, o veículo Astra bateu em um barranco.

Ao todo são cinco vítimas, duas com ferimentos leves e três em estado grave. Todas as vítimas já foram encaminhadas ao hospital.

O tráfego fluiu por Operação Pare e Siga pela pista sentido São Paulo. E por conta do acidente formou 2km de fila no sentido sul e 600 metros de fila sentido norte.

Com o fim dos procedimentos de atendimento às vítimas e limpeza do local o trânsito foi liberado.

Com informações: Rádio Clube