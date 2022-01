Homem morre após ser atropelado na faixa de pedestre junto da filha em SC

Imprudência! Nesta quarta-feira um acidente em Blumenau acabou tirando a vida de um senhor que estava acompanhado de sua filha, em uma das principais avenidas da cidade quando acabou sendo surpreendido por um veículo que faz serviço para uma panificadora local, que acabou atropelando os dois e infelizmente o idoso acabou não resistindo aos ferimentos.

Vídeo de câmeras de segurança mostra o momento exato em que o idoso de 52 anos, está ao lado de sua filha de apenas 19 anos quando os dois decidem atravessar a rua é uma faixa de pedestre, no momento do acidente vários carros estavam passando na avenida e quando o trânsito acabou ficando um pouco mais tranquilo ele juntamente com a sua filha decidiu atravessar a pista.

Quando já estava chegando do outro lado da pista, eles acabaram sendo surpreendidos com a van que avançou a faixa de pedestre e acabou atingindo os dois em cheio. Uma ambulância do SAMU foi até o local para poder prestar o atendimento na rede quais duas vítimas deste acidente, mas ao chegar ao local constatou que o homem de 52 anos já estava sem vida.

Com informações Informativo Hoje