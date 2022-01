Positivada para Covid-19, criança de 3 anos morre em Içara, no Sul de SC

Uma criança de 3 anos morreu nesta terça-feira (25) em Içara, no Sul de Santa Catarina. O teste de Covid-19 apresentou resultado positivo para a menina, que deu entrada no Hospital São Donato (HSD) com sérias complicações respiratórias e os médicos não conseguiram a reanimação. https://d-12823463643274900385.ampproject.net/2201141909001/frame.html

O diretor técnico do HSD, Marcelo Vinhas, ponderou que, embora o teste com diagnóstico positivo, ainda não é possível afirmar que a criança morreu vítima da Covid. Caberá à Vigilância em Saúde do Estado oficializar a causa da morte da menina para efeitos de estatística.

O HSD emitiu uma nota para detalhar o caso, que já foi comunicado às secretarias municipal e estadual de Saúde e à Vigilância em Saúde do Estado, além da prefeitura de Içara.

Na manhã desta terça-feira (25), por volta das 8h da manhã, foi confirmado o óbito de uma criança de 3 anos de idade no hospital. Infelizmente, após todas as manobras de ressuscitação, não foi possível reverter o quadro.

“A criança chegou no colo da mãe, imediatamente já começamos o atendimento, e foi observado que a criança já se encontrava em parada cardiorrespiratória, foram realizados todos os procedimentos de ressuscitação, e infelizmente após todas as manobras observou-se que o quadro tinha evoluído a óbito. Após a confirmação do óbito foi feito então o teste para Covid-19, que confirmou que a criança estava positiva para Covid-19, mas não se pode afirmar que essa foi a causa do óbito”, relatou o diretor técnico do Hospital São Donato, o Dr. Marcelo Brum Vinhas.

“A família nos relatou que a criança começou a apresentar piora na madrugada, e pela manhã a mãe levou a criança ao Hospital São Donato, já chegou no hospital com parada cardiorrespiratória, e infelizmente não conseguimos salvar este anjo”, lamentou a enfermeira Elida da Silva Claudino Zilli.

A equipe do hospital ficou muito abalada com o ocorrido e toda família São Donato presta condolências a esta família e esperamos que Deus conforte o coração de todos. Hospital São Donato, assessoria de imprensa.

A criança não tinha comorbidades e havia recebido atendimento hospitalar em outra instituição no último dia 22, por conta de sintomas gripais leves.

A mãe da criança fez uma postagem emocionada nas redes sociais, dizendo que “hoje Deus levou tudo o que eu tinha nessa vida, tudo de mais perfeito, minha razão de viver, de existir, meu sorriso. Descanse em paz, meu amor. Eu te amo”.

Fonte: NSC