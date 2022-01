Bola de fogo” é vista no céu de Chapecó, em Santa Catarina

Meteoro esteve visível no município de Santa Catarina e foi observado por moradores na noite dessa terça-feira (25/1)

Moradores de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, foram surpreendidos por uma “bola de fogo” no céu por volta das 23h dessa terça-feira (25/1). O fenômeno foi registrado pela estação de monitoramento de meteoros, localizada na cidade de Monte Castelo, Norte do estado.

O astrônomo amador Jocimar Justino, membro da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), que registrou a ocorrência do fenômeno, afirma que ainda não é possível precisar a trajetória e o local exato em que o meteoro passou, mas que ele esteve, sim, visível no Oeste de Santa Catarina.

https://youtu.be/R_3vtuRnYjQ

Com informações Metrópole