Morre Tia Bira a mãe do coração de muitas crianças aos 86 anos

Tia Bira deixa um legado de amor e cuidado. Importante no papel social da cidade, Tia Bira cuidou de centenas de crianças desamparadas e em vulnerabilidade social. Ela acolhia as crianças em sua casa e as criava como filhos. Contava com a ajuda de doações financeiras, de alimentos e roupas.

Alzira da Silva de 87 anos, mais conhecida como Tia Bira, morreu na manhã desta quarta-feira (26) na UPA em Lages.

Ela estava com 86 anos e sofria de diversos problemas de saúde. Tia Bira deixa um legado, uma história de dedicação a amor ao próximo.

Com a fundação do CEIM Tia Bira, as crianças saíram do regime de internato. Hoje a creche é administrada pela Prefeitura Municipal de Lages.

Sua história na criação de crianças começou cedo, aos 16 anos. Ela não tinha filhos biológicos mas sim, centenas de filhos do coração.

Os filhos de Tia Bira são eternamente gratos por todo amor, cuidado e dedicação.