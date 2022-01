Cinco pessoas da mesma família morrem em deslizamento de terra em SP mãe foi encontrada abraçada à filha de 2 anos

Às fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo nesse final de semana está causando grande dor e sofrimento para diversas famílias que foram atingidas por esses fortes temporais e por conta disso os deslizamentos de terra acabaram vitimando mais de 18 pessoas até o momento.

Cinco pessoas estavam desaparecidas da mesma família e as cenas que os soldados do corpo de bombeiro encontraram foram totalmente devastadores, isso porque depois de mobilizar vários profissionais para poder tentar salvar todos, foi constatado que as cinco pessoas da mesma família tinha perdido.

A família que tinha um casal e 3 filhos acabaram morrendo nesse deslizamento, o que acabou emocionando ainda os agentes do corpo de bombeiro foi uma cena que eles acabaram tendo que ver ao retirar os descontos do quarto onde estava o corpo da mãe e da filha de 2 anos abraçados.

Com informações São Roque Notícias