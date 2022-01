Adolescente é salvo por enfermeira após se afogar em rio na serra catarinense

Vítima de 16 anos foi resgatada por uma enfermeira que estava no local a passeio e conseguiu dar os primeiros socorros até a chegada do SAMU.

Um adolescente foi salvo na tarde deste domingo (30) após se afogar em um rio que passava por dentro de uma chácara na localidade de Pedras Brancas, no interior de Lages, na Serra Catarinense. Ele estava nadando quando submergiu, e uma enfermeira realizou o resgate e deu os primeiros socorros na vítima até a chegada do SAMU.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que repassou as informações a respeito da ocorrência atendida pelo SAMU, que foi acionada por volta das 14h para atender a um afogamento de um adolescente de 16 anos no referido local. A guarnição se deslocou e chegando no local, populares informaram que a vítima havia sido resgatada por uma enfermeira que estava na chácara a passeio e deu os primeiros socorros.

Após a confirmação da informação de que o masculino encontrava-se fora da água, e recebendo os primeiros atendimentos. A guarnição da unidade avançada do SAMU com a equipe médica, passou a atender a ocorrência, na qual, a vítima foi encontrada inconsciente, em decúbito lateral direito, hipotérmico e com dificuldade para respirar. Segundo o médico da USA 01 do SAMU, o paciente teve um episódio de broncoaspiração e recuperou a consciência após receber oxigênio.

Após avaliação médica, o menor foi conduzido ao HNSP, no Centro de Lages, consciente e passa bem, ficando em observação.

Com informações: lagesdiario