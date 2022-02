Homem tenta jogar a própria mãe pela sacada e sufocá-la na cama em cidade de Santa Catarina

Covardia! Um homem de 30 anos foi levado para a delegacia na manhã deste sábado (05) após agredir a própria mãe, de 47 anos, em Blumenau. De acordo com relato da mulher à polícia, o filho tentou jogá-la pela sacada e, em seguida, a sufocou na cama.

Quando a Polícia Militar chegou ao endereço, na Rua Dos Caçadores, no bairro Velha Central, a vítima contou que a homem a pegou pelo braço e a forçou a ir até a sacada, onde ficou com metade do corpo para fora.

Ela ainda disse aos policiais que segurou na parede do apartamento onde vivem, que fica no segundo andar, e, só assim, conseguiu impulso para chutar o agressor. Em seguida, ela diz que o filho a imobilizou e tentou sufocá-la. Além disso, ele chegou a quebrar vários objetos dentro de casa.

Após agredir a mãe, o suspeito fugiu do local. Enquanto policiais pegavam o depoimento da vítima, uma segunda equipe de ronda ostensiva da PM localizou o homem na rua.

Questionado sobre as agressões, ele justificou que tinha voltado a fumar cigarro dentro de casa e a mãe começou a brigar com ele. O rapaz ainda negou ter tentado jogar a mulher pela janela, mas confessou que deu uma chave de braço na vítima.

Segundo a polícia, o homem faz uso de medicamentos controlados. Além da PM e da Rocam, a equipe da Rede Catarina de proteção à mulher também esteve presente na ocorrência, que está sendo tratada como tentativa de feminicídio. O filho e a mãe foram levados para a central de plantão policial para prestar esclarecimentos.

Com informações NSC Total.