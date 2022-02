Incêndio destrói galpões da empresa de maçã da Schio em Vacaria

Bombeiros de Vacaria e de mais três cidades do Rio Grande do Sul trabalharam durante oito horas para apagar um incêndio de grandes proporções nos galpões de uma empresa agropecuária. O fogo começou na noite desta segunda-feira (7). A Schio, especializada na fruticultura de maçãs, está localizada na BR 285, no Distrito Industrial de Vacaria.

Alertas falsos dizendo que a população teria de sair de casa por causa do risco de explosão de tanques de amônia circularam por grupos de mensagens, mas foram desmentidos pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Antônio Prado.

“O Corpo de Bombeiros conseguiu isolar esses tanques”, informou a corporação.

O incêndio foi controlado no final da madrugada desta terça-feira (8), mas bombeiros ainda atuavam no rescaldo até a publicação dessa reportagem.

As chamas do incêndio foram vistas de vários pontos da cidade. Caminhões-pipas de empresas da região ajudaram os bombeiros no combate ao fogo. Dois bombeiros precisaram ser hospitalizados. Um deles inalou fumaça e outro sofreu ferimentos no desabamento de uma estrutura metálica.

Os funcionários que trabalhavam nos galpões foram retirados em segurança.

O município de Vacaria, com 67 mil habitantes, é o maior produtor de maçãs do Rio Grande do Sul, com mais de seis hectares de área plantada e 70 produtores.

