Picape caracterizada como viatura da PRF é apreendida em Balneário Camboriú

Policiais rodoviários federais, como apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Balneário Camboriú, apreenderam na tarde de ontem (13), uma picape VW/Saveiro que estava caracterizada com as cores, emblemas e símbolos iguais aos de uma viatura da PRF. A conduta é crime, previsto no Código Penal.

Divulgação/ Polícia Rodoviária Federal

Os agentes receberam diversas denúncias de exibição do veículo em redes sociais e também de que ele estaria no domingo em um evento automobilístico em um autódromo no bairro Nova Esperança. Ao chegar ao local, diversos indivíduos correram para retirar da picape a plotagem característica da PRF.

Divulgação/ Polícia Rodoviária Federal

O homem que exibia a Saveiro em seu perfil pessoal de uma rede social não foi encontrado no evento, apenas o pai dele apresentou-se aos policiais para esclarecimentos. O veículo é emplacado em Curitiba/PR e está registrado na cor prata. Ele foi guinchado e levado à Polícia Federal em Itajaí, que vai abrir inquérito para apurar as responsabilidades.

O uso de emblemas da administração pública por quem não pertence aos seus quadros é crime, previsto no artigo 296 do Código Penal, e prevê pena de dois a seis anos de reclusão.

Fonte: Polícia Rodoviária Federal