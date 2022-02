Mais um carro caiu no rio Carahá em lages, desta vez foi na madrugada onde um palio caiu no rio na madrugada deste domingo (13). Foi por volta das 5h da manhã, antes do padre rezar a missa, quando os Bombeiros foram chamados para atender a solicitação de uma saída de pista seguida de queda no rio Carahá com cinco vítimas.

Com informações: Blog Barão