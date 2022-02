Ataque de milícias pró-Rússia na Ucrânia mata civis em hospital

Um ataque realizado nesta quinta-feira pela artilharia das milícias separatistas pró-russas contra um hospital da região de Donetsk, no leste da Ucrânia, deixou, pelo menos, cinco civis mortos e feriu outras dez pessoas.

Segundo as autoridades regionais, o bombardeio aconteceu na localidade de Ugledar, que está localizada a cerca de 30 quilômetros da linha de separação de forças. De acordo com as informações iniciais sobre o ocorrido, entre os feridos, alguns em estado grave, estão seis médicos do hospital.

Embora o Ministério da Defesa da Rússia e autoridades das repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk tenham negado, o governo da Urânia denunciou bombardeios contra alvos civis.

Anteriormente, havia sido informada a morte de um ciclista, em um ataque da artilharia das milícias pró-russas contra a localidade de Umani, onde existe uma base militar ucraniana.