Navio com milhares de carros de luxo afunda no Oceano Atlântico

O navio Felicity Ace afundou esta terça-feira (1) a cerca de 170 quilômetros ao sul da ilha do Faial, nos Açores. A embarcação estava sendo rebocada na sequência do incêndio que se deflagrou em 16 de fevereiro, em alto mar, e que obrigou à retirada dos 22 tripulantes.

A bordo estavam cerca de quatro mil automóveis das marcas Volkswagen, Porsche, Audi e Lamborghini, que acabaram, assim, no fundo do mar.

O navio tinha começado a ser rebocado em 25 de fevereiro, mas, segundo a Marinha portuguesa, “perdeu estabilidade” e acabou por afundar a 46 quilômetros do limite da Zona Econômica e Exclusiva de Portugal, em uma área com cerca de três mil metros de profundidade.

“No local registam-se alguns destroços e uma pequena mancha de resíduos oleosos, que está se dispersando pelos jatos de água dos rebocadores e que se encontra sendo monitorizada pela Direção de Combate à Poluição da Autoridade Marítima Nacional e pela Agência Europeia da Segurança Marítima”, refere a autoridade, que continua acompanhando a situação.

O Felicity Ace, com bandeira do Panamá, tinha partido de Emden, na Alemanha, com destino ao porto de Davisville, no estado norte-americano de Rhode Island.

Com informações: CNN